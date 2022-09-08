Врач рассказал о самых страшных последствиях курения

Фото: depositphotos/5seconds

Курение может стать причиной возникновения многих заболеваний, например рака легких, мочевого пузыря и острых инфарктов миокарда, утверждает председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

"В 90% с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается у некурящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти – тоже часто результат курения", – предупредил врач в беседе с Ura.ru.

Воробьев подчеркнул, что подобная пагубная привычка влияет на все ткани и клетки человеческого организма. Кроме того, курение – это мутагенное воздействие.

"Мутагены имеют тропность (привязанность. – Прим. ред.) к разным тканям и клеткам. Это уже чисто биологические вещи", – заключил профессор.

Ранее в Минздраве РФ поддержали идею наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования. Ведомство подчеркнуло, что готово выпустить эскизы соответствующих предостережений.