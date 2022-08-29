Невролог предупредил курящих мужчин старше 50 о риске подхватить опасную болезнь

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Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, что курящие мужчины старше 50 лет входят в группу риска по атеросклерозу, одним из признаков которого является зябкость конечностей. Об этом сообщает News.ru.
"Если мы рассматриваем системные проявления атеросклероза, мужчины со слабой физической нагрузкой вынуждены каждые 50 метров останавливаться из-за резких болей, связанных с критической ишемией мышц. У человека возникает недостаток поступления крови в сердечные мышцы и возникает стенокардия", – пояснил Гайфутдинов.
Специалист подчеркнул, что атеросклероз может быть наследственным, связанным с семейной гиперхолестеринемией.
Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил, что одна сигарета в день может нанести вред здоровью. По его словам, сигареты можно отнести к наркотикам. Кроме того, это продукт горения, что представляет опасность для человеческого организма.
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