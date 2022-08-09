Обязательную маркировку электронных сигарет в России могут ввести досрочно

Фото: AP Photo/Steven Senne

Минпромторг предложил досрочно завершить эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина, а также ввести обязательную маркировку подобных устройств с 1 ноября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства России.

Эксперимент по маркировке в России начали с 15 февраля 2022 года. Ранее его планировали завершить 28 февраля 2023 года.

Проект постановления направлен не только на завершение эксперимента по маркировке жидкостей с никотином, но и тех, которые не содержат вещество и продаются в картриджах, капсулах, а также в составе ЭСДН одноразового использования.

Согласно документу, с 1 ноября текущего года обязательной может стать регистрация участников в системе маркировки. С 1 декабря 2022 года начнет действовать обязательная маркировка, а с 1 апреля 2023 года бизнес будет обязан передавать в систему информацию о продаже маркированной продукции.

В России ежегодно продают 67 миллионов электронных сигарет и от 9 до 10 тысяч литров жидкости для них. Общая сумма продаж в 2021 году составила 37,5 миллиарда рублей, сообщает Euromonitor International. Потери бюджета от неуплаты акциза на такую продукцию составил 28,5 миллиарда рублей за прошедший год, отмечают эксперты.

Минпромторг считает, что введение обязательной маркировки продукции позволит оперативно решать вопрос с нелегальным оборотом товаров. Подобная мера обеспечит поддержку легальным производителям за счет сокращения недобросовестной ценовой конкуренции на рынке. Это приведет к повышению собираемости налогов в России, говорится в тексте документа.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян сообщила, что без введения запрета на электронные сигареты и вейпы невозможно достижение государственных целей по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции.

По ее словам, электронные сигареты и вейпы не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения обычных сигарет.