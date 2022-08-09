Обязательную маркировку электронных сигарет в России могут ввести досрочно

Фото: AP Photo/Steven Senne
Минпромторг предложил досрочно завершить эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина, а также ввести обязательную маркировку подобных устройств с 1 ноября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства России.
Эксперимент по маркировке в России начали с 15 февраля 2022 года. Ранее его планировали завершить 28 февраля 2023 года.
Проект постановления направлен не только на завершение эксперимента по маркировке жидкостей с никотином, но и тех, которые не содержат вещество и продаются в картриджах, капсулах, а также в составе ЭСДН одноразового использования.
Согласно документу, с 1 ноября текущего года обязательной может стать регистрация участников в системе маркировки. С 1 декабря 2022 года начнет действовать обязательная маркировка, а с 1 апреля 2023 года бизнес будет обязан передавать в систему информацию о продаже маркированной продукции.
В России ежегодно продают 67 миллионов электронных сигарет и от 9 до 10 тысяч литров жидкости для них. Общая сумма продаж в 2021 году составила 37,5 миллиарда рублей, сообщает Euromonitor International. Потери бюджета от неуплаты акциза на такую продукцию составил 28,5 миллиарда рублей за прошедший год, отмечают эксперты.
Минпромторг считает, что введение обязательной маркировки продукции позволит оперативно решать вопрос с нелегальным оборотом товаров. Подобная мера обеспечит поддержку легальным производителям за счет сокращения недобросовестной ценовой конкуренции на рынке. Это приведет к повышению собираемости налогов в России, говорится в тексте документа.
Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян сообщила, что без введения запрета на электронные сигареты и вейпы невозможно достижение государственных целей по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции.
По ее словам, электронные сигареты и вейпы не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения обычных сигарет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: