В Госдуме оценили идею ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов оценил предложение ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами, с которым выступил руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев. Об этом сообщает RT.

Парламентарий поддержал данное предложение.



"Потому что электронные сигареты уже стали альтернативой обычным сигаретам. Это особенно пагубно влияет на молодежь и женщин", – заявил Тумусов.

В своем обращении Хамзаев напомнил, что за последний год в стране были зафиксированы случаи летальных исходов несовершеннолетних, которые курили электронные сигареты. Он указал на заключения экспертов, подчеркивающие ложность мифов о безопасности таких устройств.

До этого глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов на встрече со спикером СФ Валентиной Матвиенко с замминистрами выступил с предложением ввести контроль за производством и продажей табачной продукции по аналогии с крепким алкоголем.

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