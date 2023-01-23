Эксперт усомнился в эффективности уголовного наказания за нелегальную продажу табака в РФ

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Введение уголовной ответственности за нелегальную продажу табака вряд ли сможет решить проблему. Такое мнение в беседе с Национальной службой новостей (НСН) высказал главный редактор отраслевого информационного агентства "Русский табак" Максим Королев.

"Обычно ужесточение ответственности помогает, но не факт, что это решит проблему. Фундаментальная причина – экономическая, у нас слишком высокие ставки акцизов", – объяснил он.

По словам Королева, рост нелегальной продукции на рынке происходит именно по причине увеличения акцизных ставок. В настоящее время доля нелегальной табачной продукции на рынке варьируется от 20 до 25%. Согласно официальным данным, нелегальный рынок удерживает с продажи табачных товаров порядка 160 миллиардов рублей в год.

Более эффективным методом в решении данного вопроса эксперт считает лицензирование производства, а также оптовой торговли. Доля нелегального табачного рынка, уточнил Королев, продолжает расти.

Накануне Минфин РФ предложил законопроект, согласно которому в РФ будут регулировать продажу не только табачных, но и всех никотиносодержащих изделий. Документ предполагает, что закупка, хранение или поставка нелицензированной никотиносодержащей продукции может наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до трех лет. Также в качестве наказания могут применяться принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

При этом в Госдуме предположили, что для введения уголовной ответственности за нелегальную торговлю табаком необходимо ознакомиться со статистикой в данной сфере. Это обусловлено уже существующей статьей за нелегальное предпринимательство в УК РФ.



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