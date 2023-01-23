В ГД оценили идею Минфина об уголовной ответственности за продажу табака без лицензии в РФ

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Вопрос о введении уголовной ответственности за выпуск табака без лицензии можно рассматривать после оценки статистики о нелегальном обороте вещества в России. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"С точки зрения введения самостоятельного состава уголовной ответственности мне бы хотелось вникнуть в вопросы, посмотреть статистическую информацию, которая будет предоставлена, актуальность и целесообразность введения самостоятельного состава", – цитирует его ТАСС.

Депутат напомнил, что наказание за деятельность без лицензии подразумевает статья 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). По ней нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

При этом инициативу Минфина РФ о регулировании продажи табачных изделий депутат оценил положительно. Бессарабов считает уместным упорядочить сферу деятельности зарубежных корпораций и ужесточить контроль.

Законопроект Минфина предполагает регулирование продажи не только табачных, но и всех никотиносодержащих изделий. Согласно ему, закупка, хранение или поставка нелицензированной никотиносодержащей продукции может наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до трех лет. Также в качестве наказания могут применяться принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.



Минфин предложил уголовное наказание за продажу контрафактных табачных изделий

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