Роспотребнадзор поддержал инициативу о запрете вейпов

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В Роспотребнадзоре, комментируя инициативу о запрете вейпов, подчеркнули, что поддерживают любые инициативы для сохранения здоровья населения.

"Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", – говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов. По его словам, их курение в России становится все более распространенным и популярным среди детей школьного возраста.

В свою очередь, депутат Алексей Куринный заявил о постепенном запрете вейпов. По его словам, сейчас планируется создать рабочую группу под председательством депутата Госдумы Петра Толстого. Эта группа будет подготавливать предложения, которые впоследствии учтут.

Парламентарий отметил, что запрет надо вводить постепенными и аккуратными способами, а также связывать с антитабачной концепцией, которую рассматривал Минздрав. К 2025 году ведомство планирует искоренить употребление табака гражданами во всех возможных вариантах.

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