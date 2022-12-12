Вейпы могут подорожать на 30% в следующем году, а жидкости к ним – на 74%

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В 2023 году из-за повышения спроса и роста акцизов электронные сигареты могут подорожать на 25–30%, а жидкости к ним – более чем на 70%. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Лебединскую и президента ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" Льва Григорьева.

Лебединская отмечает, что популярность вейпов растет. Так, если в 2020 году рынок в России оценивался в 40,5 миллиона штук, то в 2021 году он мог превысить уже 93 миллиона. По словам эксперта, повышенный спрос может привести к подорожанию электронных сигарет на 20%, а с учетом роста акцизов стоимость может вырасти на 25–30%.

В следующем году также ожидается повышение стоимости жидкости для вейпов.

"Если же акциз вырастет почти вдвое, как сейчас предлагает Минфин, то, по нашим расчетам, флакон подорожает на 74% – до 2,7 тысячи рублей", – отметил Григорьев.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов сообщил об инициативе ведомства проиндексировать акцизы на стики и никотиносодержащие жидкости на 25–30%. Он также подчеркнул, что кабмин уже рассматривает данную инициативу.

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