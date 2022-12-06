Минфин РФ предложил индексировать акцизы на стики и никотиносодержащие жидкости на 25–30%

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Замглавы Минфина России Алексей Сазанов сообщил, что ведомство предложило проиндексировать акцизы на стики и никотиносодержащие жидкости на 25–30%. По его словам, кабмин уже рассматривает данную инициативу.

"Мы предложили проиндексировать ставки на никотиносодержащие жидкости и стики, постепенно доводя их до ставок на сигареты. Соответственно, мы предложили их проиндексировать в среднем на 25–30%", – передает ТАСС его слова.

Ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продавать безникотиновые смеси для вейпов несовершеннолетним. По ее словам, производители заявляют об относительной безопасности вейпов, хотя на самом деле они несут в себе большое количество потенциально вредных и непредсказуемых эффектов для здоровья.

Волынец также направила запрос в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ, специалисты которого отметили отсутствие обязательной сертификации вейпов и норм содержания различных химических веществ в смесях для них.



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