Депутат заявил, что запрещать вейпы в РФ будут постепенно

Фото: DPA/TASS/Frank May

Депутат Государственной думы Алексей Куринный заявил о постепенном запрете вейпов в России, сообщает "Газета.ру".

По словам политика, сейчас планируется создать рабочую группу под председательством депутата Госдумы Петра Толстого. Эта группа будет подготавливать предложения, которые впоследствии учтут.

"Я трезво смотрю на ситуацию. Навряд ли кто-то сегодня возьмет и запретит сразу все эти табакосодержащие жидкости. Потому что большое количество тех, кто ее употребляет", – сказал Куринный.

Депутат отметил, что запрет надо вводить постепенными и аккуратными способами, а также связывать с антитабачной концепцией, которую рассматривал Минздрав. К 2025 году ведомство планирует искоренить употребление табака гражданами во всех возможных вариантах.

"То есть снижение меньше 5% числа тех, кто в той или иной степени их употребляет. Сейчас этот процент разный. По сигаретам около 30% сегодня в целом. Это те, кто постоянно курит", – заявил Куринный.

Куринный сказал, что четкой и объективной статистики по вейпам не существует.

Он также добавил, что на сегодняшний день запрещена продажа табакосодержащей продукции лицам младше 18 лет, поэтому смещение возрастных рамок нецелесообразно.

Ранее думские депутаты во время собрания во втором и третьем чтениях одобрили инициативу, подразумевающую увеличение с 1 марта текущего года до конца 2025 года ставки акцизов на сигареты, папиросы, а также на жидкость для нагревания табака.

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