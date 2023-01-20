Володин предложил обсудить меры защиты детей от вейпов

Фото: TACC/Антон Новодережкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем телеграм-канале опрос, в котором предложил подписчикам обсудить меры по защите детей от курения вейпов.

Он подчеркнул, что от родителей и учителей поступает много обращений из-за курения вейпов школьниками. В связи с этим он призвал поговорить о возможных мерах, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей от пагубной привычки.

Володин предложил ужесточить ответственность за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним или полностью запретить их продажи. Из более 21 тысячи проголосовавших за введение полного запрета продажи вейпов высказались 68% пользователей.

Ранее Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов. По его словам, их курение в России становится все более распространенным и популярным среди детей школьного возраста.

В свою очередь, депутат Алексей Куринный заявил о постепенном запрете вейпов. По его словам, сейчас планируется создать рабочую группу под председательством депутата Госдумы Петра Толстого. Эта группа будет подготавливать предложения, которые впоследствии учтут.

Парламентарий отметил, что запрет надо вводить постепенными и аккуратными способами, а также связывать с антитабачной концепцией, которую рассматривал Минздрав. К 2025 году ведомство планирует искоренить употребление табака гражданами во всех возможных вариантах.

В Роспотребнадзоре, комментируя инициативу о запрете вейпов, подчеркнули, что поддерживают любые инициативы для сохранения здоровья населения.



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