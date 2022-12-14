Онищенко предложил запретить продажу сигарет еще не родившимся детям

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Введенный в Новой Зеландии запрет на продажу табачной продукции для тех, кто родился после 2009 года, является правильным шагом, однако в России следует ввести еще более жесткие меры борьбы с курением, заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Я поздравляю Новую Зеландию за креативность мышления. Пожизненный запрет – это новое прочтение содержания слова "пожизненный". Шаг в правильном направлении. Уже 13 лет этим детям (2009 года рождения. – Прим. ред.), так они уже курят. Международная табачная мафия везде одинаково работает. Поэтому пожизненный запрет – это хорошо", – сказал он.

Тем не менее Онищенко выразил сомнение в том, насколько данная мера окажется реализуемой на практике, поскольку табачные компании будут искать способы противодействия ей. Говоря о борьбе с табакокурением в России, он заявил, что российскому правительству необходимо продолжать повышать цены на сигареты и закрывать производство табачной продукции.

Кроме того, Онищенко считает целесообразным ввести запрет за продажу табака тем, кто еще не родился.

"Может быть, не 2009 года родившимся, а тем, кто еще не родился, запретим. У нас можно еще более креативные меры принять, но их же никто исполнять не будет. У нас есть великолепный закон о борьбе с табакокурением, но он не выполняется в той мере, в которой он должен выполняться", – добавил он.

Ранее власти Новой Зеландии запретили продавать табачные изделия гражданам, рожденным после 1 января 2009 года.

Помощник главы Минздрава страны, доктор Айша Верралл пояснила, что это позволит сэкономить 5 миллиардов долларов бюджетных средств за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением.

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