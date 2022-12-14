В Госдуме поддержали новозеландский метод борьбы с курением

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2009 года, введенный в Новой Зеландии. Об этом сообщает "Лента.ру".

По его словам, подобный запрет нужно ввести и в России. Он подчеркнул, что полностью поддерживает решение новозеландских властей.

"Важно, чтобы политика государства не напоминала белку в колесе, когда мы вводим какие-то антитабачные законы, а табачное лобби тут же откатывает нас на пять-шесть лет назад, выпуская альтернативы обычному табаку", – рассказал Хамзаев.

Парламентарий выразил мнение, что государству выгодно бороться с курением.

"Важно двигаться в интересах здоровья граждан, а не краткосрочных экономических выгод", – добавил он.

Накануне стало известно, что власти Новой Зеландии запретили продавать табачные изделия гражданам, рожденным после 2009 года. Помощник главы Минздрава страны, доктор Айша Верралл пояснила, что это позволит высвободить 5 миллиардов долларов средств за счет отсутствия необходимости лечить болезни, которые вызваны курением.

Закон вступает в силу 1 января 2023 года. В случае его нарушения предполагается штраф в размере до 96 тысяч долларов.



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