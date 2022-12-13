В Новой Зеландии запретили продажу табака рожденным после 2009 года

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Власти Новой Зеландии запретили продавать табачные изделия гражданам, рожденным после 2009 года, сообщает Reuters.

Помощник главы Минздрава страны, доктор Айша Верралл пояснила, что это позволит высвободить 5 миллиардов долларов средств за счет отсутствия необходимости лечить болезни, которые вызваны курением.

По ее словам, речь о различных видах онкологии, проблемах с сердцем, инсультах и ампутациях.

"Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь", – подчеркнула Верралл.

Также были приняты дополнительные меры для сокращения потребления табака в стране. Так, на 90% сократят число розничных продавцов, которые реализуют табачную продукцию, а в самих изделиях снизят содержание никотина.

Закон вступает в силу 1 января 2023 года. В случае его нарушения предполагается штраф в размере до 96 тысяч долларов.

Ранее парламент Новой Зеландии принял закон, запрещающий попытки изменить сексуальную ориентацию человека или его пол. Так, людям до 18 лет грозит до трех лет тюрьмы за смену пола.

Незаконным считается и смена пола вне зависимости от возраста, если это причиняет серьезный вред. За это нарушителям грозит тюремное заключение до пяти лет.



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