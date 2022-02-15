Парламент Новой Зеландии принял закон о запрете изменения пола

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Парламент Новой Зеландии принял в третьем чтении закон, запрещающий попытки изменить сексуальную ориентацию человека или его пол. Об этом сообщает радио RNZ.

Согласно новому закону, людям до 18 лет грозит до трех лет тюрьмы за смену пола. Незаконным считается и смена пола вне зависимости от возраста, если это причиняет серьезный вред. За это нарушителям грозит тюремное заключение до пяти лет.

Министр юстиции Новой Зеландии Крис Фаафой отметил, что в стране нет места практике смены пола.

"Законодательство не направлено на криминализацию открытых и уважительных дискуссий, которые помогают усилить поддержку, когда кто-то борется со своей сексуальностью", – подчеркнул Фаафой.

В октябре прошлого года, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера находится на грани преступления против человечества. Президент выразил мнение, что подобные шаги Запада якобы под знаменем прогресса ошибочны.

