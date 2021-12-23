Биатлонист Тихонов высказался против участия трансгендеров в спортивных соревнованиях

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался против участия сменивших пол атлетов в спортивных состязаниях, поддержав позицию Владимира Путина по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Правильно поднят вопрос. Это ведь уже было: так называемые братья Пресс, потом была волейболистка и легкоатлетка Чудина. Это ненормально. Женщина должна быть женщиной", – сказал Тихонов.
Он отметил, что участие трансгендеров в официальных спортивных турнирах допустимо лишь в том случае, если они будут состязаться с такими же лицами.
"Пусть тогда организовывают свои соревнования для тех, кто перелицевался, за свои деньги создают структуры, свой комитет придумывают. Я бы сказал, соревнования ненормальных", – подчеркнул Тихонов.
Ранее Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции выразил мнение, что допуск к женским соревнованиям мужчин, которые сменили пол, уничтожит спорт. Также президент назвал системной проблемой Запада культуру отмены, из-за которой люди там отказываются от понятий "мама", "пол" и других. По словам Путина, России нужно искать противоядие от проникновения нетрадиционных ценностей.
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