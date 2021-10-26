Американцы поддержали мнение Путина по вопросу гендерного воспитания детей

03:14
Фото: kremlin.ru
Американцы поддержали мнение Владимира Путина, который раскритиковал манеру воспитания детей на Западе и навязывание новых гендерных принципов.
Статью, автор которой процитировал президента РФ, опубликовало издание Breitbart.
Речь шла о высказывании российского лидера о том, что смена пола у детей является преступлением против человечности.
"Хоть кто-то высказался по-взрослому. Наконец-то", – приводит слова одного из читателей РИА Новости.
"А можно его выбрать в лидеры нашей Консервативной партии, пока она не сломалась окончательно?" – написал другой пользователь.
"Живу в России уже 30 лет, и здесь у меня больше свободы, чем было бы на Западе", – отметил другой читатель.
21 октября, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера находится на грани преступления против человечества. Президент выразил мнение, что подобные шаги Запада якобы под знаменем прогресса ошибочны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: