Американцы поддержали мнение Путина по вопросу гендерного воспитания детей

Фото: kremlin.ru

Американцы поддержали мнение Владимира Путина, который раскритиковал манеру воспитания детей на Западе и навязывание новых гендерных принципов.

Статью, автор которой процитировал президента РФ, опубликовало издание Breitbart.

Речь шла о высказывании российского лидера о том, что смена пола у детей является преступлением против человечности.

"Хоть кто-то высказался по-взрослому. Наконец-то", – приводит слова одного из читателей РИА Новости.

"А можно его выбрать в лидеры нашей Консервативной партии, пока она не сломалась окончательно?" – написал другой пользователь.

"Живу в России уже 30 лет, и здесь у меня больше свободы, чем было бы на Западе", – отметил другой читатель.

21 октября, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера находится на грани преступления против человечества. Президент выразил мнение, что подобные шаги Запада якобы под знаменем прогресса ошибочны.