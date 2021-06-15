Китайцы восхитились интервью Путина телеканалу NBC

Фото: kremlin.ru

Читатели китайской газеты "Гуаньча" отреагировали на интервью Владимира Путина телеканалу NBC. Многие высоко оценили ответы президента России.

В частности, комментаторы отметили пословицу "Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива". Этим выражением Путин ответил на вопрос о нарушении прав человека в стране, напомнив о беспорядках в Капитолии.

"Как и ожидалось от Путина! Потрясающе!" – подчеркнул один из пользователей сайта.

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Какое хорошее выражение", – прокомментировал еще один читатель.

"Посмотрите на спокойствие Путина, а затем обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!" – добавил другой пользователь.



"Этот инцидент снова показывает, как Запад ускоряет утрату своей крошечной морали, так что их репортеры могут продемонстрировать свое влияние, только рассердив интервьюируемых", – заключили юзеры.

Американская телекомпания NBC, которой Владимир Путин дал интервью, остановилась на дословном переводе большинства цитат и фразеологизмов, которые использовал российский лидер.

Ранее американский телеканал выложил на своем сайте еще несколько фрагментов интервью с российским лидером. В них президент РФ заявил NBC, что считает своего коллегу из США Джо Байдена карьерным политиком и отметил, что нынешний глава Белого дома радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа.

