NBC дословно перевела цитату из "Золотого теленка" в интервью Путина

Фото: kremlin.ru
Американская телекомпания NBC, которой Владимир Путин дал интервью, остановилась на дословном переводе большинства цитат и фразеологизмов, которые использовал российский лидер. Об этом свидетельствует стенограмма интервью, которую опубликовала телекомпания.
Так, использованная президентом России пословица "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива" была переведена дословно – don't be mad at the mirror if you are ugly.
Кроме того, буквально переведены в том числе слова "можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ" – цитата из "Золотого теленка". Фразу "обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ" в романе произносит Остап Бендер, чтобы остановить жалобы Паниковского, повторяющего, что его не любят девушки.
Фраза Путина "что-то с памятью моей стало" из фильма "Семнадцать мгновений весны" была переведена как something wrong with my memory.
Ранее американский телеканал выложил на своем сайте еще несколько фрагментов интервью с российским лидером. В них президент РФ заявил NBC, что считает своего коллегу из США Джо Байдена карьерным политиком и отметил, что нынешний глава Белого дома радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа.
Кроме того, Путин подчеркнул, что всегда действовал в интересах российского народа и государства, поэтому не переживает из-за скандальных заявлений Байдена в свой адрес.
Президент РФ также заявил, что за последние несколько лет отношения России и Соединенных Штатов опустились до худшего уровня.
Это было первое за последние три года интервью Путина американским СМИ. С главой российского государства пообщался работающий в Лондоне старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс.
Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу
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