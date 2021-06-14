Путин заявил, что поддержит преданного России преемника

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин готов поддержать преемника даже в случае расхождения во взглядах, если тот будет всецело предан России. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, запись которого опубликована на сайте Кремля.

"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", – отметил российский президент.

Он также добавил, что процесс смены власти является естественным и рано или поздно замена найдется каждому. При этом он выразил уверенность в том, что фундаментальные основы российской государственности, экономики и политической системы будут таковыми, что позволят стране и в будущем твердо стоять на ногах.

Говоря о личных гарантиях защиты от преемника по аналогии с теми, что сам Путин предложил когда-то Борису Ельцину, президент заявил, что пока не думал об этом, назвав это вопросом "третьестепенного значения".

Ранее российский лидер рассказал об условиях содержания в тюрьме блогера Алексея Навального. По его словам, оппозиционер находится в тех же условиях, что и другие заключенные. На вопрос NBC о том, давал ли Путин распоряжение о покушении на Навального, президент ответил, что "не занимается убийствами политических оппонентов".

