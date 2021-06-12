Путин рассказал о судьбе преступников, причастных к громким случаям гибели россиян

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Преступники, причастные к громким случаям гибели россиян, найдены, заявил Владимир Путин в интервью NBC News. Фрагмент беседы телеканал опубликовал на своей странице в Twitter.

Ведущий Кейр Симмонс перечислил случаи громких убийств в России и за ее пределами. В частности, упомянул журналистку Анну Политковскую, юриста Сергея Магнитского, бывшего министра печати Михаила Лесина, политика Бориса Немцова и экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. В свою очередь президент России заявил, что все преступники найдены.

"Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении", – отметил Путин.

Ранее американский телеканал выложил на своем сайте еще несколько фрагментов интервью с российским лидером. В них президент РФ заявил NBC, что считает своего коллегу из США Джо Байдена карьерным политиком и отметил, что нынешний глава Белого дома радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа.

Кроме того, Путин подчеркнул, что всегда действовал в интересах российского народа и государства, поэтому не переживает из-за скандальных заявлений Байдена в свой адрес.

Президент РФ также заявил, что за последние несколько лет отношения России и Соединенных Штатов опустились до худшего уровня.

Полная версия эксклюзивного интервью президента РФ выйдет в понедельник, 14 июня. Это первое за последние три года интервью Владимира Путина американским СМИ. С главой российского государства пообщался работающий в Лондоне старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс.