Путин дал интервью американскому телеканалу в преддверии саммита в Женеве

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. Данное событие анонсировал телеканал NBC News.
Уточняется, что интервью выйдет в преддверии саммита Россия – США в Женеве.
С Путиным пообщался работающий в Лондоне старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс. Эксклюзивное интервью в полной версии можно будет увидеть 14 июня.
"Кейр Симмонс из NBC News встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для всемирного эксклюзивного интервью один на один, которое будет транслироваться в понедельник, 14 июня", – говорится на сайте телеканала.
Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня. Лидеры двух стран намерены обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией.
Путин и Байден в рамках встречи также будут обсуждать тему Украины, об этом ранее сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта в Донбассе.
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от встречи Путина и Байдена
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