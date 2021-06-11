Путин дал интервью американскому телеканалу в преддверии саммита в Женеве

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Владимир Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. Данное событие анонсировал телеканал NBC News.

Уточняется, что интервью выйдет в преддверии саммита Россия – США в Женеве.

С Путиным пообщался работающий в Лондоне старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс. Эксклюзивное интервью в полной версии можно будет увидеть 14 июня.

"Кейр Симмонс из NBC News встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для всемирного эксклюзивного интервью один на один, которое будет транслироваться в понедельник, 14 июня", – говорится на сайте телеканала.

Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня. Лидеры двух стран намерены обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией.

Путин и Байден в рамках встречи также будут обсуждать тему Украины, об этом ранее сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта в Донбассе.