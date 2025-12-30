В России утвержден порядок новой ежегодной выплаты для семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утвердив порядок назначения новой ежегодной выплаты для семей с двумя и более детьми. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, такую поддержку сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 или до 23 лет, обучающихся очно.

При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже полуторакратного размера регионального прожиточного минимума. Финансовая поддержка будет оказываться единовременно по итогам календарного года.

"Еe размер составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц – он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница возвращена", – говорится в документе.

Для получения выплаты за 2025 год заявления можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026 года одним из удобных способов: через портал "Госуслуги", в МФЦ, в отделении Социального фонда.

На реализацию этой меры поддержки в федеральном бюджете уже заложены почти 120 миллиардов рублей в 2026 году, более 128 миллиардов в 2027 году и свыше 138 миллиардов рублей в 2028 году.

В постановлении уточняется, что Федеральный закон "О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей" был разработан правительством и подписан президентом в 2024 году.

Ранее стало известно, что размер ежемесячных выплат для семей с детьми составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в 2026 году, в зависимости от дохода и нуждаемости семьи. Уточнялось, что выплату семьям с детьми до 17 лет будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума.