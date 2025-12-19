Путин считает, что рождение детей должно стать модным

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Создание семьи и рождение детей должно стать модным. Такое мнение высказал Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По его мнению, люди должны понимать, что такое счастье отцовства и материнства. Глава государства также подчеркнул, что семьи не должны чувствовать снижение уровня достатка при рождении ребенка. Президент назвал этот пункт важным.

В контексте этой темы российский лидер указал на важность сохранения семейной ипотеки по ставке 6% годовых.

"Мы делали и будем делать дальше все для того, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и детей заводить, это такой очень тонкий процесс", – добавил Путин.

Ранее президент заявлял, что работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без уплаты налогов и страховых взносов с 1 января 2026 года.

Данная сумма ранее была ограничена 50 тысячами. По словам российского лидера, соответствующая мера является частью корпоративного демографического стандарта, который направлен на повышение участия бизнеса в достижении демографических целей.