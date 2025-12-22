Форма поиска по сайту

Депутат ГД Говырин: выплаты семьям с детьми составят до 18,4 тыс рублей в 2026 году

В Госдуме назвали размер выплат семьям с детьми в 2026 году

Фото: depositphotos/Professor25

Размер ежемесячных выплат для семей с детьми составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в 2026 году, в зависимости от дохода и нуждаемости семьи. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей – при 75% и 18 371 рубль – при 100%", – объяснил депутат, которого цитирует РИА Новости.

Говырин добавил, что размер выплат семьям с детьми до 17 лет будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума – в 2026 году он увеличится до 18,9 тысячи рублей на душу населения. Для детей эта величина составит 18,4 тысячи рублей, а для трудоспособных граждан – 20,6 тысячи.

Ранее в Госдуме предложили ввести ежегодный зимний сертификат на 5 тысяч рублей на такси для семей с детьми до 7 лет. Средства сертификата можно будет тратить только для частичной или полной оплаты такси в период с 1 декабря по 31 марта.

Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что семьи с детьми с 1 января 2026 года смогут получать налоговый вычет. Президент РФ выразил надежду, что новая выплата станет реальным способом поддержки семей с детьми.

Путин рассказал о дальнейших мерах поддержки семей с детьми и молодых родителей

