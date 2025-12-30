Туристическим сервисом Russpass воспользовались свыше 100 млн раз с 2020 года

Фото: пресс-служба Мостуризма

Более 100 миллионов раз воспользовались туристическим сервисом Russpass с момента его запуска в 2020 году. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Russpass объединяет предложения для путешествий по 85 регионам России. За годы работы сервис стал общенациональным проектом, который постоянно развивается. В нем регулярно появляются новые возможности и функции как для туристов, так и для представителей индустрии гостеприимства", – отметила вице-мэр.

С помощью сервиса можно посмотреть готовые авторские маршруты для путешествий, которых уже более тысячи. Там можно сохранить понравившиеся места, кафе, выставки. Система формирует сценарий на каждый день поездки и проинформирует путешественников о том, как забронировать билеты.

Треть из десятков тысяч предложений относится к Москве. Там есть информация о турах, концертах, экскурсиях, фестивалях, ресторанах и культурных площадках.

В 2025 году в Russpass появились индивидуальные подборки для туристов, которые формирует искусственный интеллект. Благодаря нейросети каждый пользователь может получить персональные рекомендации по достопримечательностям и отелям.

Также был создан портал "Russpass. Бизнес" специально для предпринимателей, где регистрацию прошли уже более четырех тысяч туристических компаний. Там они могут увидеть предложенные федеральные и городские меры поддержки, локации для проведения деловых мероприятий, биржу вакансий. В разделе "База знаний" содержатся материалы об индустрии гостеприимства столицы.

Коммерческий директор Московского планетария Ольга Тимофеева рассказала, что портал используется для аналитики работы планетария, а также для продвижения различных направлений его деятельности.

Также идеи для поездок доступны в интернет-издании "Russpass-журнал". Оно предлагает интервью с экспертами, интересные подборки и советы.

Ранее сервис Russpass на основе рекомендаций столичного комплекса городского хозяйства предложил свои идеи для новогодних прогулок по центру Москвы. Например, москвичи и гости столицы могут выбрать прогулку на несколько часов, в рамках которой посетят Лубянскую площадь с праздничными цифрами "2026", Никольскую улицу с переливающимися фонарями, а также Манежную площадь и Тверскую улицу.

