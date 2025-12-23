Russpass и КГХ предлагают маршруты для новогодней прогулки

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Сервис Russpass на основе рекомендаций столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) предложил свои идеи для новогодних прогулок по центру Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, москвичи и гости столицы могут выбрать прогулку на несколько часов, в рамках которой посетят Лубянскую площадь с праздничными цифрами "2026", Никольскую улицу с переливающимися фонарями, а также Манежную площадь и Тверскую улицу со световыми арками, зимними ярмарками и различными украшениями. Завершается маршрут на Пушкинской площади.

Те, у кого есть полдня на прогулку по столице, могут посетить Бульварное кольцо. Этот прогулочный маршрут также начинается на Лубянской площади, но после Манежной площади нужно идти в сторону парка "Зарядье", а следом – до остановки "Яузские ворота". Там можно сесть на трамвай и из его окна увидеть украшенные Яузский, Покровский и Чистопрудный бульвары.

Затем горожане и гости Москвы могут погулять по бульварам до Пушкинской площади, где установлена ажурная арка и венцы. Рядом, на Тверском бульваре, воздвигнут стометровый мультимедийный световой тоннель. Финальной точкой маршрута станет храм Христа Спасителя с Патриаршим мостом.

Прогулку по улицам можно совместить с посещением парков. В этом случае после храма нужно пройти по Патриаршему мосту на Крымскую набережную, а следом – в Парк Горького, где установлен один из самых красивых катков Москвы. Финальным пунктом прогулки станет ВДНХ, где можно провести еще целый день.



В рамках другого маршрута можно увидеть Москву при помощи дополненной реальности – граждане получат возможность воспользоваться бесплатным аудиогидом, а также найти виртуальные объекты при помощи приложения "Russpass игры".

Кроме того, в декабре в столице появились новые пешеходные места проекта "Зима в Москве", которые объединили маршрут в форме сердца. Здесь можно увидеть зимний террасный сад у Большого театра со сценографией "Щелкунчика", читальный зал под открытым небом у Российской государственной библиотеки, а также украшенный пряничными домиками Камергерский переулок.

В это же время на проспекте Мира, неподалеку от Ростокинского акведука, установлена новогодняя композиция, состоящая из медведицы с медвежатами в окружении елей и льдин. Общая длина инсталляции составила 330 метров. Еще одной площадкой с новогодним арт-объектом стала Поклонная гора. Там установили 20-метровый шар, состоящий из 176 тысяч светодиодов, внутри которого можно увидеть световое шоу.

Также горожане и гости города могут посетить фестивальные площадки проектов "Усадьбы Москвы" и "Путешествие в Рождество". Кроме того, в кинопарке "Москино", кроме множества съемочных декораций, установлен "Дом Деда Мороза", а на Красной площади украшен ГУМ. В этом году его оформление вдохновлено дымковской игрушкой.

Представители Russpass напомнили, что граждане могут составить свой маршрут при помощи планировщика путешествий. Также пользователи сервиса смогут лайкнуть все, что им понравилось, добавить к себе нужные достопримечательности, сохранить приобретенные билеты и поделиться своими планами с близкими.

Ранее стало известно, что свыше 360 культурных площадок Москвы подготовили новогоднюю программу. В нее вошли интерактивные спектакли, концерты, квесты и многое другое. Например, в саду "Эрмитаж" стартовал проект "Музыкальный театр в парке" – формат объединяет театральное представление, художественную инсталляцию и интерактивный квест.

