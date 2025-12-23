Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 11:39

Общество

Главную новогоднюю елку России украсили в Кремле

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади Кремля, украсили в стилистике морозных узоров.

В дизайне ели использовали перламутровые оттенки, которые передают блеск кристаллов льда. Зимнюю гамму дополнили белый, золотой и синий.

Дерево украшено бусами, кристаллами льда, шишками, снежными шарами и другими украшениями. Декор также дополняют светодиодные мерцающие подвески и сосульки с эффектом бегущего снега.

Кроме того, в этом году для украшения были использованы самые большие за всю историю оформления светодиодные снежинки – 80 и 115 сантиметров. Общее количество игрушек на елке – около 2,5 тысячи, а длина гирлянды составляет почти 2,5 километра.

По традиции дети первыми оценили украшения на главной елке страны. В этом году эту задачу поручили учащимся 2-го класса "Прогимназии № 1" и "Прогимназии № 43" управления делами президента РФ.

После окончания новогодних праздников ель отправится на переработку. В прошлые годы из древесины главного новогоднего дерева делали различную сувенирную продукцию, например скворечники или клюшки. Семена из шишек ели будут посажены по всей России.

В 2025 году главной новогодней елью страны стало дерево из Рузского муниципального округа Подмосковья. Всего на это звание претендовали 24 елки.

При выборе эксперты ориентировались на возраст, высоту и размах ветвей. Особое внимание уделялось состоянию хвои, внутренним качествам дерева и возможности его безопасной перевозки.

Ель прибыла в Кремль 10 декабря. Ее возраст составляет 100 лет. На территории Соборной площади дерево простоит до 20 января.

Читайте также


общество

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика