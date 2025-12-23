Главную новогоднюю елку России украсили в Кремле

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади Кремля, украсили в стилистике морозных узоров.

В дизайне ели использовали перламутровые оттенки, которые передают блеск кристаллов льда. Зимнюю гамму дополнили белый, золотой и синий.

Дерево украшено бусами, кристаллами льда, шишками, снежными шарами и другими украшениями. Декор также дополняют светодиодные мерцающие подвески и сосульки с эффектом бегущего снега.

Кроме того, в этом году для украшения были использованы самые большие за всю историю оформления светодиодные снежинки – 80 и 115 сантиметров. Общее количество игрушек на елке – около 2,5 тысячи, а длина гирлянды составляет почти 2,5 километра.

По традиции дети первыми оценили украшения на главной елке страны. В этом году эту задачу поручили учащимся 2-го класса "Прогимназии № 1" и "Прогимназии № 43" управления делами президента РФ.

После окончания новогодних праздников ель отправится на переработку. В прошлые годы из древесины главного новогоднего дерева делали различную сувенирную продукцию, например скворечники или клюшки. Семена из шишек ели будут посажены по всей России.

В 2025 году главной новогодней елью страны стало дерево из Рузского муниципального округа Подмосковья. Всего на это звание претендовали 24 елки.

При выборе эксперты ориентировались на возраст, высоту и размах ветвей. Особое внимание уделялось состоянию хвои, внутренним качествам дерева и возможности его безопасной перевозки.

Ель прибыла в Кремль 10 декабря. Ее возраст составляет 100 лет. На территории Соборной площади дерево простоит до 20 января.

