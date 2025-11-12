Выбрана главная новогодняя ель России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главной новогодней елью России в 2025 году станет дерево, растущее в Рузском округе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление делами президента России.

Вековое дерево выбрали среди множества других кандидатов. Эксперты смотрели не только на возраст, высоту и размах ветвей, но и на состояние хвои, возможность безопасной перевозки дерева и на его внутренние качества – ель должна перенести температурные перепады и не осыпаться за несколько недель.

Высота дерева составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Его спил, транспортировка, монтаж, оформление и переработка будут проходить с учетом современных технологий, чтобы обеспечить сохранность и безопасность.

Ель устанавливается на Соборной площади Кремля с 1996 года, но в 2001–2005 годах вместо живых деревьев устанавливали искусственные. Зимой 2024–2025 годов Кремль украшала 90-летняя ель из Можайского округа. Ее срубили именно в этом муниципалитете уже в третий раз.

Она оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев Европы, украшавших западные столицы. Ее высота составила 30 метров, диаметр ствола достигал 60 сантиметров, а размах нижних ветвей равнялся 8 метрам.

