На Соборной площади Кремля установили главную новогоднюю ель

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Главную новогоднюю ель установили на Соборной площади Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор.

Взамен срубленной ели, которая теперь украшает центр столицы, на территории Можайского района высадят молодые деревья. Саженцы уже передали руководству городского округа.

Ночью Дед Мороз автопоездом доставил елку в Кремль, традиционно заехав на территорию через Спасские ворота. Главный волшебник передал комендатуре Кремля подорожную грамоту и заявил, что ель была доставлена из Можайского района в целостности и сохранности.

Дерево будет стоять до 19 января, до Крещения. Впоследствии семена этой ели посадят, чтобы дать дереву вторую жизнь.

Главную новогоднюю ель страны спилили 9 декабря. Дереву уже 90 лет, выбирали его с лета. Выбор специалистов пал на дерево, отвечающее "кремлевским стандартам": высота – 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах веток – 8 метров. Кроме того, все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки.

