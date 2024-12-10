10 декабря, 15:42Город
Открытие главной экологической елки РФ состоялось в столичном зоопарке
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Торжественное открытие главной экологической елки России состоялось в Московском зоопарке. В качестве украшений на дерево повесили новогодние игрушки, созданные из переработанного пластика и вторсырья, сообщает РИА Новости.
Все эти игрушки были присланы детьми из разных регионов России.
На мероприятии присутствовали глава Росприродзора Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Кроме того, участие в церемонии приняли авторы игрушек, призеры и победители международной премии "Экология – дело каждого".
"На елке у нас больше тысячи игрушек, а всего нам поступило более шести тысяч <...> Нет ни одного региона Российской Федерации, который бы не прислал нам свои игрушки", – поделилась Радионова.
Она также обратила внимание, что подарила девять из них российским полярникам, которые работают на станциях "Прогресс" и "Восток". Глава ведомства сделала это во время своей поездки в Антарктиду.
Ранее в Можайском округе срубили главную новогоднюю елку страны. Дерево высотой 30 метров находилось рядом с деревней Знаменкой. Ее возраст оценивали в 90 лет. В столичном Кремле ель планируется установить в полночь 12 декабря.
Елка высотой почти 30 метров украсит Соборную площадь Кремля в Москве