Главная новогодняя елка страны приедет в Кремль в полночь 12 декабря

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Главную новогоднюю елку страны доставят в Московский Кремль в полночь 12 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление делами президента РФ.

90-летнее дерево спилят 9 декабря. Еще два дня уйдет на его упаковку и погрузку на специальный автопоезд, после чего ее привезут в столицу. Для ели традиционно откроют Спасские ворота.

Отбор главной новогодней ели России шел с лета, выбор специалистов пал на дерево, отвечающее "кремлевским стандартам". Его высота составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах веток – 8 метров.

18 ноября стало известно, что специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля. Дерево нашли вблизи деревни Знаменки Можайского городского округа Московской области. В конкурсе на звание главной новогодней елки страны участвовали 25 претенденток со всей Московской области.