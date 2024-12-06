Главная новогодняя ель страны будет срублена 9 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главная новогодняя елка страны будет срублена 9 декабря в подмосковном Можайском округе, пишет пресс-служба Минтранса Московской области.

Сейчас дорожники уже уложили 180-метровую подъездную дорогу, обустроили временную парковку и площадку для гостей праздника. В работах принимали участие 12 человек и 9 единиц спецтехники, а общая площадь работ составила 5 тысяч "квадратов".

Дерево высотой 30 метров находится рядом с деревней Знаменка. Ее возраст оценивается в 90 лет. После торжественного сруба дерева еще два дня займет его упаковка и погрузка. Главная ель страны появится в столичном Кремле в полночь 12 декабря.

