Елочные базары откроются в Москве 20 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Елочные базары заработают в Москве с 20 декабря. Об этом сообщается в разделе проекта "Зима в Москве" на портале мэра и правительства столицы.

"Традиционные елочные базары откроются в каждом округе столицы накануне праздника. Можно приобрести ели из Пермского края, Башкирии, пихту или лапник", – говорится в сообщении.

Также на некоторых базарах будут продаваться игрушки и другие украшения, электрические гирлянды и подставки для деревьев.

Елочные ярмарки будут открыты до 31 декабря.

Ранее специалисты управления делами президента РФ выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля. Дерево нашли вблизи деревни Знаменки Можайского городского округа Московской области. В конкурсе на звание главной новогодней елки страны участвовали 25 претенденток со всего Подмосковья.

Главную елку страны доставят в Московский Кремль в полночь 12 декабря. 90-летнее дерево спилят 9 декабря. Еще два дня уйдет на его упаковку и погрузку на специальный автопоезд, после чего его привезут в столицу.

