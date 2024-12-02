Проект "Зима в Москве" поможет направить городские баллы на благотворительность

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" смогут исполнить желания детей из новых регионов РФ и участников СВО в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Так, "Миллион призов" продолжает свою работу с фондом "Народный фронт. Все для победы!". К благотворительной акции могут присоединиться обладатели городских "зеленых" баллов, которые горожане получают за свое участие в проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Наш город" и других.

При этом призовые "красные" баллы, которые получают победители акции #ВыбираемВместе2024 – Москва, можно также пожертвовать для покупки продуктов, теплой одежды и подарков на Новый год участникам спецоперации.

Для участия в акции нужно зайти на сайт программы лояльности, авторизоваться, найти категорию "Благотворительность" в разделе "Поощрения", а затем выбрать одну из карточек фонда и оформить заказ.

Участники программы "Миллион призов" смогут также обменять городские баллы на новогодние сувениры – наборы праздничной посуды, кухонную утварь, домашний текстиль и другие предметы с символикой проекта. Также для москвичей подготовлены подарки. Для получения доступа к витрине сувениров за 0 баллов надо присоединиться к акции "Зима с "Миллионом призов".

