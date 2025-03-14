Москвичи сдали на переработку более 48 тысяч новогодних деревьев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичи сдали более 48 тысяч елей, сосен и пихт в рамках акции "Елочный круговорот", которая проходила с 2 января по 3 марта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Собранные деревья отправили на переработку. Стволы и ветки измельчили в щепу, которая применяется в вольерных комплексах, служит удобрением для почвы, а также используется для отсыпки дорожек в парках и в ландшафтном дизайне. Из сданных деревьев в этом году удалось получить более 200 кубометров щепы.

"В 2025-м хвойных деревьев принесли почти на 20% больше, чем в 2024-м. Жители столицы стремятся к экологичному образу жизни, а город создает условия для грамотной утилизации вторичных материалов. Пункты приема – 165 точек – работали по всей Москве, в каждом административном округе", – отметила глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Москвичи сдавали деревья без мишуры, сняв при этом с них все украшения и освободив от упаковки. Это нужно, чтобы не нанести вред природе и животным.

Кроме того, свыше двух тысяч елок привезли в Московский зоопарк в период с 3 по 15 января. Ели, сосны и пихты стали подарком животным от полутора десятков компаний в рамках традиционной новогодней акции. Слонам предоставили примерно 400 елок, а 150 сосен – крупным кошкам, в том числе пуме Габриэлю, дальневосточному леопарду Мизеру и семье восточносибирских рысей.

