КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила снаряд в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

При этом сведений о дальности полета и высоте снаряда не озвучивается. Спустя время береговая охрана Японии объявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету.

Телеканал NHK со ссылкой на источник в японском министерстве обороны добавил, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В начале января СМИ сообщали, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Позже в Северной Корее заявили, что провели испытательные запуски гиперзвуковых ракет. Ракеты выпустили из Рекпхоского района Пхеньяна по установленным целям на дальности в одну тысячу километров в Японском море. За учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

