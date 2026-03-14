14 марта, 08:25

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Фото: ТАСС/EPA/KCNA

КНДР запустила снаряд в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

При этом сведений о дальности полета и высоте снаряда не озвучивается. Спустя время береговая охрана Японии объявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету.

Телеканал NHK со ссылкой на источник в японском министерстве обороны добавил, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В начале января СМИ сообщали, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Позже в Северной Корее заявили, что провели испытательные запуски гиперзвуковых ракет. Ракеты выпустили из Рекпхоского района Пхеньяна по установленным целям на дальности в одну тысячу километров в Японском море. За учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

Читайте также


Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

