26 марта, 09:44

Город выставил на торги три коммерческих помещения в районе Сокол

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги три нежилых помещения в районе Сокол. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Все объекты свободного назначения расположены недалеко от одноименной станции метро по адресу Новопесчаная улица, дом 4, корпус 1. Площадь помещений составляет от 30,2 до 141,5 квадратного метра.

Пуртов отметил, что помещения, расположенные возле станций метро, являются хорошим вариантом для бизнеса, так как имеют высокую проходимость.

Заявки на участие в открытых аукционах принимаются до 14 апреля, сами торги состоятся 23 апреля на площадке "Росэлторг". Для участия необходимо наличие усиленной квалификационной электронной подписи.

Ранее на торги было выставлено крупное помещение для бизнеса в районе Якиманка. Его площадь составляет 198 квадратных метров. Объект находится в двухэтажном здании по адресу Старомонетный переулок, дом 9, строение 1.

Главное

