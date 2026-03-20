Более 200 машино-мест выставили на торги в Куркине

На открытые торги выставили 215 машино-мест в районе Куркино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он отметил, что парковочные места входят в число самых популярных лотов на городских аукционах. Они востребованы не только среди водителей, но и инвесторов, которые рассматривают приобретение машино-места как вложение средств.

Выставленные на торги парковочные места находятся на подземной парковке по адресу улица Соловьиная Роща, дом 10, корпус 2. Их площадь варьируется от 13,3 до 21,6 квадратного метра, рассказал Пуртов.

Заявки на участие в торгах принимаются в период с 3 по 13 апреля. Аукционы пройдут с 10 по 20 апреля на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее на торги выставили пять коммерческих помещений на Люблинской улице. Они расположены на первом этаже и имеют отдельные входы. Кроме того, они подключены к основным инженерным коммуникациям. Площадь объектов составляет от 70,4 до 174,3 "квадрата".