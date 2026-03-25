Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 07:37

Город

Крупное помещение для бизнеса выставлено на торги в районе Якиманка

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Москве выставили на торги просторное помещение свободного назначения в районе Якиманка. Его площадь составляет 198 квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства города со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещение находится в двухэтажном здании по адресу Старомонетный переулок, дом 9, строение 1. Оно занимает второй этаж и имеет отдельный выход с первого, рядом с объектом находятся несколько станций метро – "Полянка", "Третьяковская" и "Новокузнецкая". Продавцом выступает столичный департамент городского имущества.

"Такое местоположение может дать бизнесу ряд конкурентных преимуществ: близость к знаковым достопримечательностям столицы – Московскому Кремлю, храму Христа Спасителя, Парку Горького и Третьяковской галерее – потенциально обеспечивает высокий пешеходный трафик", – отметил Пуртов.

Само здание является объектом культурного наследия регионального значения "Главный дом городской усадьбы, 1819–1822 годов, 1899 года, архитектор А. А. Бирюков". Любые работы здесь возможны только по согласованному проекту.

Заявочная кампания завершится 16 апреля, а открытый аукцион пройдет 28 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее в Москве выставили на открытые аукционы пять коммерческих помещений на Люблинской улице. Объекты находятся в доме 2025 года постройки. Нежилые помещения в новостройках являются востребованным активом среди предпринимателей.

Кроме того, предприниматели смогут приобрести три нежилых помещения в районе Замоскворечье на открытых торгах. Объекты находятся недалеко от станций метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая". Их площадь составляет от 29,6 до 111 квадратных метров.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика