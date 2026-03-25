Крупное помещение для бизнеса выставлено на торги в районе Якиманка

В Москве выставили на торги просторное помещение свободного назначения в районе Якиманка. Его площадь составляет 198 квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства города со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещение находится в двухэтажном здании по адресу Старомонетный переулок, дом 9, строение 1. Оно занимает второй этаж и имеет отдельный выход с первого, рядом с объектом находятся несколько станций метро – "Полянка", "Третьяковская" и "Новокузнецкая". Продавцом выступает столичный департамент городского имущества.

"Такое местоположение может дать бизнесу ряд конкурентных преимуществ: близость к знаковым достопримечательностям столицы – Московскому Кремлю, храму Христа Спасителя, Парку Горького и Третьяковской галерее – потенциально обеспечивает высокий пешеходный трафик", – отметил Пуртов.

Само здание является объектом культурного наследия регионального значения "Главный дом городской усадьбы, 1819–1822 годов, 1899 года, архитектор А. А. Бирюков". Любые работы здесь возможны только по согласованному проекту.

Заявочная кампания завершится 16 апреля, а открытый аукцион пройдет 28 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

