26 марта, 09:54

На Земле завершилась длившаяся почти неделю магнитная буря

Фото: depositphotos/vampy1

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю в пятницу, 20 марта, завершилась. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно наблюдениям ученых, во вторник, 24-го числа, параметры солнечного ветра временно снизились, но затем вернулись к возмущенному уровню еще на два дня.

Исследователи также напомнили, что буря возникла из-за сочетания корональной дыры и нескольких облаков плазмы средней силы. Мощность и продолжительность события соответствовали прогнозам, однако старт возмущений произошел с опозданием примерно на 12 часов.

"На настоящий момент абсолютно все параметры солнечного ветра вернулись в нормальный диапазон. Вероятность слабых всплесков сохраняется, но уже на обычном будничном уровне. Сегодня (26 марта. – Прим. ред.), пожалуй, последний день, когда возможно еще короткое эхо. Начиная с завтрашнего дня (27-го числа. – Прим. ред.) прогноз уже полностью зеленый", – добавили в лаборатории.

Ранее ученый Сергей Богачев предупредил, что корональные дыры на фоне снижения активности Солнца будут вызывать магнитные бури еще 2 года. Их полное отсутствие, по его словам, ожидается в 2028–2031 годах.

Также эксперт отмечал, что в настоящее время проходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый из них длится около 11 лет. Нынешний уже перешел к снижению после прохождения пика в 2024 году.

