Солнце может продержаться на минимальном уровне активности до конца недели

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Солнце демонстрирует минимальный уровень активности, но говорить о полном ее отсутствии пока рано. Такая обстановка может сохраняться до конца недели, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В течение суток ученые наблюдали остаточные проявления магнитной бури, произошедшей на прошлой неделе. В частности, скорость солнечного ветра все еще остается повышенной.

Кроме того, на поверхности звезды были зафиксированы несколько средних групп пятен, которые при этом практически не проявляют активности. Как уточнили исследователи, их достаточно, чтобы поддерживать фоновый уровень жесткого излучения на стабильном уровне без вспышек.

"В целом, есть ощущение, что текущая ситуация (ни туда ни сюда) заморозится на всю эту неделю", – заключили в лаборатории.

На снижение солнечной активности ранее обращал внимание астроном Александр Алексеев. По его словам, в ближайшее время показатели звезды достигнут минимума, который будет длиться до 2030 года.

Это приведет к снижению числа магнитных бурь. Тем не менее до конца 2026-го на звезде ожидаются от 5 до 10 мощных вспышек класса X. При этом космические явления уровней X и M будут фиксироваться до 2028-го включительно.