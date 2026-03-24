24 марта, 14:56

Транспорт

Движение в центре и на западе Москвы перекроют 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Локальные перекрытия движения транспорта планируются в центре и на западе Москвы в среду, 25 марта. Об этом сообщает столичный Дептранс в мессенджере MAX.

Москвичей предупредили о том, что привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути – увеличено. Для передвижения по городу лучше пользоваться метро.

Также стоит планировать маршрут заранее и быть готовыми к изменениям. Рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях, особенно в утренние (07:30–10:00) и вечерние (17:00–19:30) часы.

Ранее москвичей также предупредили о том, что на четырех улицах столицы будет усилено патрулирование для повышения безопасности на дорогах.

Инспекторы МАДИ до 30 марта будут чаще проверять соблюдение правил остановки и стоянки на Комсомольской площади, улицах Большой Никитской, Россолимо, Малой Пироговской.

