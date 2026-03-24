ФАС выявила картель на поставку компьютерной техники на 351 млн рублей

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор на поставку компьютерной техники в 13 регионах России, передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении компаний "Сибтехно", "Успех", "Внедрение", "Технозапад", "Программный каталог", "Открытые системы", "Байкал-техно" и неназванного индивидуального предпринимателя.

По предварительной версии, организации заключили незаконные соглашения, чтобы поддерживать определенные цены на торгах на поставку компьютерной техники, а также на оказание услуг по покупке лицензии на использование программного обеспечения (ПО) и его настройке.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 351 225 478 рублей, говорится в сообщении ФАС. Если вину участников возможного картельного сговора докажут, то им грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

До этого антимонопольная служба выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Дело возбудили в отношении ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса". Признаки антимонопольных нарушений обнаружены в семи регионах страны.

