24 марта, 16:34

Происшествия

ФАС выявила картель на поставку компьютерной техники на 351 млн рублей

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор на поставку компьютерной техники в 13 регионах России, передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении компаний "Сибтехно", "Успех", "Внедрение", "Технозапад", "Программный каталог", "Открытые системы", "Байкал-техно" и неназванного индивидуального предпринимателя.

По предварительной версии, организации заключили незаконные соглашения, чтобы поддерживать определенные цены на торгах на поставку компьютерной техники, а также на оказание услуг по покупке лицензии на использование программного обеспечения (ПО) и его настройке.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 351 225 478 рублей, говорится в сообщении ФАС. Если вину участников возможного картельного сговора докажут, то им грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

До этого антимонопольная служба выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Дело возбудили в отношении ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса". Признаки антимонопольных нарушений обнаружены в семи регионах страны.

Читайте также


Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

