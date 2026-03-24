Все очаги распространения пастереллеза под Новосибирском ликвидированы

Все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

По его словам, с 18 марта группа специалистов провела большую работу. Была организована комплексная проверка ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией.

В свою очередь, замглавы Минсельхоза России Роман Некрасов отметил, что около 86% поголовья, изъятого под Новосибирском из-за пастереллеза, пришлось на крупные предприятия и сельхозорганизации.

"Но при этом наша главная задача сейчас – поддержать всех, кто столкнулся с изъятием скота, и помочь людям восстановить поголовье. В первую очередь речь идет о личных подсобных и фермерских хозяйствах", – добавил замминистра.

О вспышке пастереллеза в Новосибирской области стало известно в начале марта. В связи с этим у владельцев личных подсобных хозяйств в регионе начали изымать и уничтожать скот. Всего, по данным областного Минсельхоза, с начала года в области зарегистрировали 42 очага бешенства. Карантин ввели в 5 районах.

В ведомстве всплеск заболеваемости связали с обильными снегопадами, из-за чего дикие животные выходили к людям в поисках пищи и заражали невакцинированный скот. Владельцам скота пообещали выплатить компенсацию.

Затем в регионе ввели режим ЧС. Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт заявил, что причиной распространения бешенства скота стала халатность при ведении личных подсобных хозяйств.