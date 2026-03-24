24 марта, 19:02

Происшествия

Дело о ЧП в Севастополе дополнили статьей о незаконном хранении взрывчатки

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за взрыва в жилом доме в Севастополе было дополнено статьей о незаконном хранении взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

По данным следствия, эпицентр взрыва находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома 14 по улице Павла Корчагина. В результате ЧП погибла 50-летняя хозяйка квартиры, а четыре ее дочери 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и были госпитализированы. Кроме того, 20-летний сын женщины числится пропавшим без вести.

"В связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют", – добавили в СК.

В рамках расследования следствие назначило 15 экспертиз. Кроме того, в качестве свидетелей и потерпевших допрошено свыше 20 человек, проведено несколько обысков. Жители разрушенных квартир признаются потерпевшими. Также специалисты осматривают соседние пострадавшие строения, чтобы собрать вещественные доказательства.

Всего из-за взрыва и пожара было повреждено не менее 40 квартир, передает ТАСС слова главы Гагаринского округа города Екатерины Фалиной. В свою очередь, пресс-служба МЧС добавила, что из поврежденных квартир сотрудники ведомства смогли спасти десятки домашних животных.

По данным спасателей, из-за инцидента многие питомцы сбежали или забились в дальние углы квартир. Поэтому после эвакуации хозяева животных просили МЧС помочь в поиске питомцев. В связи с этим пожарные возвращались в квартиры и обследовали их в том числе на наличие животных, сообщили в министерстве.

Взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. Очевидцы рассказывали, что взрыв был настолько сильным, что в некоторых квартирах снесло балконы, а в других – вылетали окна и двери.

По данным губернатора города Михаила Развожаева, в результате ЧП погибли 2 человека, а еще 12 пострадали и были госпитализированы. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Читайте также


происшествия

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

