Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе

Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме на улице Корчагина в Севастополе. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Взрыв произошел в жилом доме в ночь на 24 марта. Изначально сообщалось о четырех пострадавших. На месте происшествия работают все необходимые спецслужбы.

Предварительно, после взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже, а также частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1 по 3 этажи. Также повреждения получил соседний дом, в двух подъездах которого загорелись квартиры. На данный момент огонь уже локализован, идет проливка конструкций.

Специалисты эвакуировали жильцов обоих домов. Для них развернули пункт временного размещения в местной школе. Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, разместят в пансионате.

