15-летний подросток признался в поджоге банка на северо-востоке Москвы

15-летний подросток признался, что совершил поджог банка на северо-востоке Москвы по телефонным указаниям кураторов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, юноша, выполняя указания злоумышленников, облил банкомат в отделении банка легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате взрыва он пострадал, ему оказывается медицинская помощь.

Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует выяснение обстоятельств случившегося. Также ведомство следит за принятием законного решения.

Взрыв в банке на улице Менжинского произошел 19 марта. СМИ писали, что перед случившимся из здания выбежал неизвестный.

Позднее злоумышленника задержали. Как сообщали правоохранители, подросток получил ожоги и осколочные ранения.