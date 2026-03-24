Медики борются за жизнь пострадавшей при взрыве в Севастополе 14-летней девочки

Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Севастополе 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по здравоохранению в социальной политике и поддержки семьи Александр Кулагин.

Еще два пострадавших уже покинули медучреждения, получив необходимую помощь, добавил он.

Хлопок, раздавшийся в доме, был настолько сильным, что в некоторых квартирах снесло балконы, рассказала в беседе с агентством жительница пострадавшего дома Светлана Куликова. Она уточнила, что в ее собственной квартире из-за взрыва вылетели окна и входная дверь.

"С нижних этажей начался пожар, стал подниматься удушающий газ. Спасло меня то, что в ванной было полотенце, которое я намочила и стала через него дышать. Это помогло мне не потерять сознание и выйти из дома", – поделилась женщина.

Помочь выйти из подъезда ей помог незнакомец – он посоветовал Куликовой скрестить над головой руки и двигаться в полусогнутом положении.

Женщина отметила, что днем ей разрешили зайти в квартиру, чтобы забрать все необходимые вещи. Она призналась, что взяла только документы, поскольку все остальное было пропитано гарью.

"Главное, что я осталась жива, а с имуществом я надеюсь нам помогут власти города", – добавила она.

Взрыв в жилом доме в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. В результате инцидента погибли 2 человека, еще 12 пострадали, в том числе 3 детей. Все они были госпитализированы.

Из-за случившегося в одной из квартир на 1-м этаже частично обрушилась стена. Также частично разрушились внутренние перекрытия и конструкции с 1-го по 3-й этажи. Оказался поврежден и соседний дом, огонь охватил квартиры в двух подъездах.

По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств произошедшего. При этом местные власти исключили взрыв бытового газа в качестве причины.