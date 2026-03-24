Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Севастополе

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено после взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба СК России в MAX.

Уточняется, что в результате инцидента погибла хозяйка квартиры. Ее 20-летний сын числится без вести пропавшим.

Следователи и криминалисты аппарата следственного управления осматривают место происшествия. Назначен комплекс экспертиз для установления причин ЧП.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в свою очередь, сообщил, что после случившегося были госпитализированы 10 человек, в том числе 3 детей.

"Один ребенок – в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней и легкой степени тяжести", – приводит его слова ТАСС.

При этом еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Взрыв в доме в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. В результате инцидента погибли 2 человека.

После случившегося в одной из квартир на 1-м этаже частично обрушилась стена. Также частично разрушились внутренние перекрытия и конструкции с 1-го по 3-й этажи. Был поврежден и соседний дом, огонь охватил квартиры в двух подъездах. Открытое горение уже ликвидировали.

Специалисты эвакуировали жильцов обоих зданий. Для них развернули пункт временного размещения в местной школе.